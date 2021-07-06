Son dakika: Aydın’da kaza! Facia ters yönden geldi: 2 ölü

Otomobilde yolcu konumunda bulunan sürücü Salih aydın'ın eşi Rabia Aydın ve Emir Ayşe A. ambulans ile Aydın'daki hastaneye sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rabia Aydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



