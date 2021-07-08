''Köyümdeki kızların kaderini değiştireceğim'' diyen Merve Akpınar’a sevindiren haber! Yüzde 100 burs verildi!

''MERVE BİRÇOK KİŞİNİN SESİ OLDU''

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, Merve Akpınar'ın röportajını izledikten hemen sonra kendisi ile iletişime geçtiklerini belirtti ve ekledi, "Merve henüz 14 yaşında ama sözleri o kadar büyük ki. Sosyal medya üzerinden çok destek geldi Merve'ye. Ama biz daha fazlasını yapmak istedik ve hemen ailesine ulaşarak ona hem spor hem de eğitim bursu vermek istediğimizi söyledik. Merve birçok kişinin sesi oldu. Mesele tüm Türkiye'deki Mervelerin kaderini değiştirebilmek. Onları uğradıkları baskıdan kurtararak, hayallerine özgürce yürümelerini sağlayabilmek. Merve Akpınar anlattıkları ile bir meşale yaktı, bizim de başka Merve'ler de aynı şeyi yaşamasın diye elimizi taşın altına koymamız şart. Merve'nin lise eğitimini vakıf olarak biz üstlendik. O çok sevdiği hentbolda daha iyi yerlere gelebilmesi için de ayrıca O'na spor bursu sağlayacağız" dedi.