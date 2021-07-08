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''Köyümdeki kızların kaderini değiştireceğim'' diyen Merve Akpınar’a sevindiren haber! Yüzde 100 burs verildi!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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''Köyümdeki kızların kaderini değiştireceğim'' diyen Merve Akpınar’a sevindiren haber! Yüzde 100 burs verildi!

Türkiye, Merve Akpınar’ı tutkuyla yaptığı hentbolda başından geçen zorlukları gözyaşlarıyla anlattığı açıklamasıyla tanıdı. Binlerce insan genç kızın inadına, hırsına, tutkusuna hayran kaldı. Toplumun her kesiminden destek yağan Merve'ye sevindirecek bir haber geldi.

Merve Akpınar bütün lise eğitimini % 100 burslu olarak okuyacak. Bunun yanında yine SEY Vakfı tarafından Merve'ye spor bursu da sağlanacak. Tutkuyla yaptığı hentbolda daha iyi yerlere ulaşabilmesi, pek çok başarıya imza atabilmesi için bütün eksiklerini vakıf üstlenecek.

''MERVE BİRÇOK KİŞİNİN SESİ OLDU''

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, Merve Akpınar'ın röportajını izledikten hemen sonra kendisi ile iletişime geçtiklerini belirtti ve ekledi, "Merve henüz 14 yaşında ama sözleri o kadar büyük ki. Sosyal medya üzerinden çok destek geldi Merve'ye. Ama biz daha fazlasını yapmak istedik ve hemen ailesine ulaşarak ona hem spor hem de eğitim bursu vermek istediğimizi söyledik. Merve birçok kişinin sesi oldu. Mesele tüm Türkiye'deki Mervelerin kaderini değiştirebilmek. Onları uğradıkları baskıdan kurtararak, hayallerine özgürce yürümelerini sağlayabilmek. Merve Akpınar anlattıkları ile bir meşale yaktı, bizim de başka Merve'ler de aynı şeyi yaşamasın diye elimizi taşın altına koymamız şart. Merve'nin lise eğitimini vakıf olarak biz üstlendik. O çok sevdiği hentbolda daha iyi yerlere gelebilmesi için de ayrıca O'na spor bursu sağlayacağız" dedi.

MERVE'NİN BAŞARISI TESADÜF DEĞİL

SEY Vakfı ile çevrimiçi toplantıda bir araya gelen eczacı abisi Ahmet Akpınar ise Merve'nin başarısının tesadüf olmadığını belirterek, "Biz 7 kardeşiz. Kardeşlerime hep çok çalışmaları gerektiğini söylüyorum. En büyük nasihatim de şu, yırtıcı olmayın birleştirici olun. Çocukluğundan beri Merve'de bir cevher olduğunu biliyordum, kurduğu cümlelerle bizi hep çok şaşırtıyor, bunun nedenini de çok kitap okumasına bağlıyorum. Merve'nin en büyük şansı ise çok iyi bir antrenöre sahip olması. Antrenörümüz beden eğitimi öğretmeni ama fen derslerini matematik derslerini bile kontrol ediyor. Hep şunu söylüyor Merve'ye, "ders çalışırsan spor yapabilirsin". Merve'nin sporun yanı sıra derslerinde de başarısının nedeni bu. Benim de abisi olarak tek isteğim şu, yeter ki Merve'ler çoğalsın" diye konuştu.

ANTRENÖR KAPLAN: MERVE BİNLERCE ÇOCUĞUN SESİ OLDU

Antrenörü Bayram Kaplan da mutluluğunu şu cümlelerle anlattı:

"Merve çok özel bir çocuk. O sadece Merve değil, Elif, Beyza, Berfin de öyle. Onun durumunda olan yüzlerce hatta binlerce çocuğun sesi oldu. Merve'nin sorumluluğu büyük artık. Bir söz verdi köyümdeki kızların hayatlarını değiştireceğim dedi, bunu yapması için çok çalışması gerekiyor."

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