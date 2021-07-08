Avara Kasnak nedir? AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Biz memleketi avara kasnaklarına emanet edemeyiz." ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerin ardından "avara kasnak" kelimesinin anlamı merak edilmeye başlandı. Peki, Avara kasnak nedir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "Avara kasnak" kelimesi ne demek? İşte haberin detayları...

AVARA KASNAK NEDİR, NE DEMEK?

Bir kayış tarafından çevrilen, tahrik eden ve tahrik edilen kasnaklar içinde güç aktarmayan, kayışın gerginliğini sağlayan kasnaktır. Amacı sürtünme kuvvetini artırarak daha fazla güç artırılmasını sağlamak olan mekanizmanın ana parçasıdır. Zaman zaman "avare kasnak" olarak da kullanılır.

Günlük dilde monoton, kendini tekrar eden, tatsız işler ve sözler için kullanılır.

Can Yücel'in İşçi Marşı'nda,

Tekliyor işte çağın çarkına okuyan çark

Ve durdu muydu bir gün bu kör, avara kasnak

Bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak

Sen de o dünyadansın sınıfın bil safa gel

Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel

kıtasında geçer.