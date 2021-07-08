Avara kasnak nedir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "Avara kasnak" kelimesi ne demek?
Avara kasnak nedir, ne demek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında kullandığı "Avara kasnak" kelimesi gündeme geldi. Bu kelimenin ne anlama geldiğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, Avara kasnak nedir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "Avara kasnak" kelimesi ne demek? İşte cevaplar...
Avara Kasnak nedir? AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Biz memleketi avara kasnaklarına emanet edemeyiz." ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerin ardından "avara kasnak" kelimesinin anlamı merak edilmeye başlandı. Peki, Avara kasnak nedir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "Avara kasnak" kelimesi ne demek? İşte haberin detayları...
AVARA KASNAK NEDİR, NE DEMEK?
Bir kayış tarafından çevrilen, tahrik eden ve tahrik edilen kasnaklar içinde güç aktarmayan, kayışın gerginliğini sağlayan kasnaktır. Amacı sürtünme kuvvetini artırarak daha fazla güç artırılmasını sağlamak olan mekanizmanın ana parçasıdır. Zaman zaman "avare kasnak" olarak da kullanılır.
Günlük dilde monoton, kendini tekrar eden, tatsız işler ve sözler için kullanılır.
Can Yücel'in İşçi Marşı'nda,
Tekliyor işte çağın çarkına okuyan çark
Ve durdu muydu bir gün bu kör, avara kasnak
Bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak
Sen de o dünyadansın sınıfın bil safa gel
Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel
kıtasında geçer.