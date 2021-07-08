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Kastamonu'da kaçak FETÖ hükümlüsü, 'gaybubet evi'nde yakalandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.07.2021
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Kastamonu'da kaçak FETÖ hükümlüsü, 'gaybubet evi'nde yakalandı

Kastamonu'da FETÖ/PDY'nin (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması), 'üniversitede öğrenci yapılanması'ndan sorumlu olan ve hakkında 9 sene 4 ay hapis cezasına karar verilen H.A., Konya'da gizlendiği 'gaybubet evi'nde terörle mücadele ekipleri tarafından yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'üniversitedeki öğrenci yapılanması'ndan yetkili H.A.'nın Konya'da 'gaybubet evi'nde gizlendiğini belirledi.

TUTUKLANDI

Hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen ve 2 yıldır tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla aranan H.A., operasyonla gözaltına alınıp, Kastamonu'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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