Türkiye Merve Akpınar'ı konuşuyor! Hayatı bir anda değişti

O zaman kendime bir söz verdim. Başta Türkiye ve 'köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim ve sesi olacağım' diye. Hem kendi meslek sahibi olup onu yapacağım, hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım. Ondan hep spora devam ettim, bırakmayı da hiç düşünmüyorum" demişti.

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