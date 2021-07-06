Türkiye Merve Akpınar'ı konuşuyor! Hayatı bir anda değişti
Şanlıurfa'da toprak sahalı okul takımında hentbol oynayan 9'uncu sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Merve Akpınar, uğradığı cinsiyet ayrımcılığına rağmen bölgesindeki ön yargıları yıkan açıklamasıyla Türkiye'de büyük yankı buldu.
Giriş Tarihi: 06.07.2021
16:51 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
16:52
Şanlıurfa'ya bağlı kırsal Güncü Kepesi Mahallesinde yaşayan Ali ve Emine Akpınar çiftinin Konuklu İmam Hatip Ortaokulu 9'uncu sınıf öğrencisi olan kızları Merve Akpınar, geçtiğimiz günlerde Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gitti.
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Burada yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken küçük kız, "
Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın, oran buran görünür" diyerek çevre beni dışladı. Sonra ben de 'Hayır, ben neden oynamayayım?' dedim.
O zaman kendime bir söz verdim. Başta Türkiye ve 'köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim ve sesi olacağım' diye. Hem kendi meslek sahibi olup onu yapacağım, hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım. Ondan hep spora devam ettim, bırakmayı da hiç düşünmüyorum" demişti.
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"BEN TÜRKİYE'DEKİ TÜM KIZLARIN SESİ OLMAK İSTİYORUM" Şanlıurfa'da zorluklar altında hentbola devam ettiğini anlatan Merve Akpınar, şunları söyledi: "Kısa sürede bu kadar başarılı olacağımı tahmin etmiyordum. Hentbol sporunu hiç bırakmayacağım. Bununla birlikte derslerimi de ihmal etmeyeceğim. Bu sporla Bayram Kaplan hocamızın sayesinde tanıştım. Sıkı ve zorlu bir çalışmanın ardından buraya kadar geldik. Antrenmanlara özel kıyafetim olamadığı için günlük elbiseler giyiyordum.
Uzun kollu elbiseler giyiyordum. Çevrede laf söz olmaması için bacak ve kollarımızı örtüyordum. Ben artık bölgemdeki kız çocuklarının sesi ve umudu olacağım. Ben sadece Merve değilim. Ben Çukurova'da pamuk toplayan Fatma'yım, ben Harranlı Şemsi'yim, ben Karadeniz'de fındık toplayan Tuğba'yım.