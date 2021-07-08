Adana'da FETÖ zanlısı eski astsubaya hapis cezası
YAŞAM AA
Adana'da, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile irtibat kurduğu iddiasıyla yargı karşısına çıkan eski astsubayın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 sene 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, meslekten alınan tutuksuz zablı S.D. ile avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından 8 defa periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini belirterek, S.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
S.D. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.
KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.