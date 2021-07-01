01 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İzmir'de FETÖ operasyonu! 17 şüpheli örgüt evinde yakalandı

Son dakika: İzmir'de FETÖ operasyonu! 17 şüpheli örgüt evinde yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
ABONE OL
Son dakika: İzmir'de FETÖ operasyonu! 17 şüpheli örgüt evinde yakalandı

Son dakika haberi... İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan firari 17 şüpheli kaldıları örgüt evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haberi... İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan firari 17 şüpheli kaldıları örgüt evinde yakalanarak gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA