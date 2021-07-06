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Adana'da eşini rezidansta bıçaklayarak öldürmüştü... Tişörtündeki yazı dikkat çekti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
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Adana'da eşini rezidansta bıçaklayarak öldürmüştü... Tişörtündeki yazı dikkat çekti

Adana'da 47 yaşındaki eşi Okan Erdeve’yi oturdukları rezidansta göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü sebebiyle tutuklanan 27 yaşındaki 1 çocuk annesi İzel Erdeve, adliyeye gönderildi. İzel Erdeve’nin tişörtünde bulunan İngilizce ''Kendi hayatımı sadece ben değiştirebilirim'' yazısı ise ilgi çekti. Erdeve, karakolda verdiği ifadesinde, ''Başkalarıyla konuştuğumu düşünerek kıskanıp, beni dövüyordu. Çok pişmanım. Onu seviyordum. Böyle olmasını istemedim'' dedi.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bulunan rezidansta ikamet eden Okan Erdeve, iki kızının annesi ilk karısından boşandıktan sonra İzel Erdeve ile dünya evine girdi. İzel Erdeve'den de 4 yaşında bir kız çocuğu olan Okan Erdeve, 30 Haziran tarihinde, kahvaltı esnasında cep telefonuyla ilgilenen eşi ile kıskançlık sebebiyle tartıştı.

''BENİ KURTARIN''

Kısa zaman içerisinde kavgaya dönüşen hadisede Okan Erdeve, iddiaya göre karısını dövmeye başladı. Bu durumun akabinde üzerine İzel Erdeve, camı açıp, "Beni kurtarın" diye bağırdı.

''ÖLDÜRECEKSİN BENİ''

Kendisine şiddet gösteren eşine, "Üzerime gelme. Sabahtan beri beni dövüyorsun. Öldüreceksin beni" ifadelerini kullanan İzel Erdeve, mutfaktan aldığı bıçağı Okan Erdeve'nin göğsüne batırdı. Kanlar içinde yere yığılan eşini görünce mutfaktaki bez ile yarasına tampon yapan Erdeve'nin ihbarı üzerine eve emniyet ile 112 ekipleri geldi.

Bu esnada Erdeve, nefes alamadığını dile getiren eşini asansörün önüne taşıdı. Sağlık personellerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Okan Erdeve, ambulans ile özel hastaneye kaldırıldı. İzel Erdeve de emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Kaldırıldığı hastanede ilk müdahale işlemleri yapılan Okan Erdeve, ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu kritik olan Erdeve, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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