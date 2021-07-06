Adana'da eşini rezidansta bıçaklayarak öldürmüştü... Tişörtündeki yazı dikkat çekti

Bu esnada Erdeve, nefes alamadığını dile getiren eşini asansörün önüne taşıdı. Sağlık personellerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Okan Erdeve, ambulans ile özel hastaneye kaldırıldı. İzel Erdeve de emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Kaldırıldığı hastanede ilk müdahale işlemleri yapılan Okan Erdeve, ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu kritik olan Erdeve, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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