İzmir'de korkunç cinayet! Annesini öldürüp çuvala koyup balkonda sakladı

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldız Mahallesi 206/18 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşadığı imam nikahlı kocası A.D. ile resmi nikah kıymak isteyen Kazakistan uyruklu E.A. (29) bu duruma karşı gelen ve yaklaşık 1 hafa önce Kazakistan'dan Türkiye'ye yanına gelen annesi Gülistan Aidorova (55) ile tartıştı.