İstanbul Silivri TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var!
YAŞAM DHA
İstanbul Silivri TEM Otoyolu'nda beş aracın karıştığı kazada dört şahıs yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Celaliye Mevkii'nde meydana geldi.
İstanbul Silivri TEM Otoyolu'nda, Silivri yönünde zincirleme trafik kazası oldu. Daha tespit edilemeyen sebeple gerçekleşen kazada kamyon ile minibüsünde içinde olduğu 5 araç birbirine girdi. Yoldaki öteki şoförlerin ihbar etmesi üzerine kaza yerine 112 ile emniyet güçleri gönderildi.
YARALILAR VAR
Yaralılar 112 personelleri tarafından etraftaki hastanelere kaldırıldı. Meydana gelen kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.