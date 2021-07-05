İstanbul Silivri TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var!

İstanbul Silivri TEM Otoyolu'nda, Silivri yönünde zincirleme trafik kazası oldu. Daha tespit edilemeyen sebeple gerçekleşen kazada kamyon ile minibüsünde içinde olduğu 5 araç birbirine girdi. Yoldaki öteki şoförlerin ihbar etmesi üzerine kaza yerine 112 ile emniyet güçleri gönderildi.

YARALILAR VAR

Yaralılar 112 personelleri tarafından etraftaki hastanelere kaldırıldı. Meydana gelen kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.