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Tokat'ta feci kaza: Hamile kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 05.07.2021 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
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Tokat'ta feci kaza: Hamile kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti

Tokat'ta sabah saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Tokat-Niksar kara yolunun 63. kilometresinde bariyerlere çarpan otomobildeki hamile kadın ve bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Ferdi Yaşar (38) idaresindeki 60 ABD 205 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolunun 63. kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, araçta bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Esra Polat (23) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile aynı aileden Neşe Yeşersu (27), Arife (31), Taha Niyazi (8) ve Eren Yaşar (11) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Taha Niyazi Yaşar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden bir kare

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