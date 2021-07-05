Tokat'ta feci kaza: Hamile kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti
YAŞAM AA
Tokat'ta sabah saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Tokat-Niksar kara yolunun 63. kilometresinde bariyerlere çarpan otomobildeki hamile kadın ve bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.
Ferdi Yaşar (38) idaresindeki 60 ABD 205 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolunun 63. kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, araçta bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Esra Polat (23) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile aynı aileden Neşe Yeşersu (27), Arife (31), Taha Niyazi (8) ve Eren Yaşar (11) kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Taha Niyazi Yaşar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçi yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile bekçi maaşı kaç para olacak? En düşük ve en yüksek...
- Son dakika: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Son durum...
- Polis yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile polis maaşları kaç para olacak? İşte, güncel maaş tablosu
- Kaymakam maaşı ne kadar oldu 2021? Enflasyon zammı ile kaymakam maaşı kaç para olacak? İşte maaş tablosu...
- Emekli ve memur zammı belli oldu! 2021 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek maaş ne kadar oldu? İşte zamlı tablo
- Uzman doktor yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile uzman doktor maaşı kaç para olacak? En düşük ve en yüksek...
- LGS tercihleri nereden, nasıl yapılır 2021? LGS tercihleri başladı mı, ne zaman? e-Okul LGS tercih ekranı ve tercih robotu...
- Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2021 ilk 6 aylık enflasyon ne zaman belli olacak?
- 2021-2022 Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile bu yıl üniversiteler hangi tarihte açılır? Online, yüz yüze eğitim...
- 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Okullar bu hangi tarihte açılacak? MEB duyurdu...
- Raflar baştan sona değişecek! A101, BİM, Migros ve ŞOK ayak uyduracak! Artık satılmayacak...
- Öğrencilerin aklı fikri oradaydı! LGS tercihleri başlıyor! LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?