Bataklık operasyonunda yeni gelişme: 73 zanlıyla ilgili iddianame onaylandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ile suç kazançlarına ilişkin operasyonuyla alakalı flaş bir gelişme yaşandı. 73 zanlı ile ilgili düzenlenen iddianame Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

73 ZANLI İLE İLGİLİ İDDİANAME ONAYLANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ile suç gelirlerine ilişkin cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak ifade ettiği 'Bataklık' operasyonu olarak bilinen soruşturma ile ilgili 73 zanlı hakkında hazırlanan iddianame Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince onaylandı.

840 YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede uyuşturucu baronu Çetin Gören, Nejat Daş, Halil Arslantaş, Handan Kaymaz, Perry James Young, Cemal Deniz Şahan ve Uğur Bülent Göçer ile ilgili, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan 360 seneden 840 seneye kadar hapis cezası ile 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan 12 seneye kadar hapis cezası istendi.