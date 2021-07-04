Trabzon'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre; Trabzon’un Of ilçesinde, gurbetten tatil için memleketleri Rize'ye gelen aileye ait Almanya plakalı araç orta refüje çarparak kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Trabzon-Rize istikametinde ilerleyen aracın sabahın ilk saatlerinde Of ilçesi Eskipazar Mahallesi Hayrat yol ayrımında orta refüje çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonrası, Karadeniz Sahil Yolu bir süre trafiğe kapandı, araçların yan yoldan geçişi sağlandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücü Y.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle GD PJ 809 Almanya plakalı araç orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tarafı hurdaya dönen araçta bulunanların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu.
Trabzon Sürmene Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ve jandarmanın müdahale ettiği kazada, olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralılar araçtan çıkartıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.
Kazada, Zeliha Çatan ve Ayşenur Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler.
Kazada yaralanan sürücü Y.K. ile birlikte araçta bulunan E.Ç., E.F.Ç. ve B.Ç. ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındılar.
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