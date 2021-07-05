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Bursa'da tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.07.2021 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
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Bursa'da tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu

Bursa'da saat 11.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi kırsalında tarla kenarında karton kutu içinde yeni doğan bebek cesedi bulundu.

Harmanlar Caddesi'nde yolda yürüyen bir kişi, tarla kenarındaki karton kutuda hareketsiz yatan bebek gördü.

Bu kişinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin yeni doğduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından ceset ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

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