Van’da ekmek fırınında skandal görüntüler! Ekmek hamuru ile top gibi oynadı
Van'da bir ekmek fırınında çekilen görüntüler insanların midesini bulandırdı. Hamuru tavana ve yere fırlatan sözde ekmek ustası genç sosyal medyada tepki çekti.
Bölgede bulunan bir ekmek fırınında kaydedilen görüntülerde, birkaç kişinin ekmek hamuru ile yaptığı yakışıksız hareketler görüldü.
HAMURA TEKME ATTI
Hijyen kurallarının yok sayıldığı videoda, fırın çalışanlarının ekmek hamuruna tekme attığı, top oynar gibi oynadığı, hamurun bir tavana bir yere atıldığı görülüyor.
Videoyu çeken kişinin bir ara "Şimdi bu hamuru ekmek yapıp millete satacak" dediği duyuluyor.
Sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar tarafından da büyük tepkiyle karşılandı.
Videoya yorum yapan insanlar, yetkililerin söz konusu fırın ve çalışanları için harekete geçmesini talep etti.
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