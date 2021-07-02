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Van’da ekmek fırınında skandal görüntüler! Ekmek hamuru ile top gibi oynadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.07.2021 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021
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Van’da ekmek fırınında skandal görüntüler! Ekmek hamuru ile top gibi oynadı

Van'da bir ekmek fırınında çekilen görüntüler insanların midesini bulandırdı. Hamuru tavana ve yere fırlatan sözde ekmek ustası genç sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü infial yarattı. Olayında Van'da meydana geldiği iddia edildi.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesinde çekildiği iddia edilen görüntüler büyük tepki çekti.

Bölgede bulunan bir ekmek fırınında kaydedilen görüntülerde, birkaç kişinin ekmek hamuru ile yaptığı yakışıksız hareketler görüldü.

HAMURA TEKME ATTI

Hijyen kurallarının yok sayıldığı videoda, fırın çalışanlarının ekmek hamuruna tekme attığı, top oynar gibi oynadığı, hamurun bir tavana bir yere atıldığı görülüyor.

Videoyu çeken kişinin bir ara "Şimdi bu hamuru ekmek yapıp millete satacak" dediği duyuluyor.

Sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar tarafından da büyük tepkiyle karşılandı.

Videoya yorum yapan insanlar, yetkililerin söz konusu fırın ve çalışanları için harekete geçmesini talep etti.

Olay yerinden görüntüler

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