Cansız bedeni uçurumda bulunmuştu! Elif Çakal'ın şüpheli ölümü: Arkadaşlarının dövdüğü anlar ortaya çıktı

Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor.

Görüntülerde yere yatırılan Çakal uzun süre göz yaşı döküyor. Çakal'ı iki kız arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor. Kavgadan kısa süre sonra genç kızın cansız bedeni uçurumda bulundu.