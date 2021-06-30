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Cansız bedeni uçurumda bulunmuştu! Elif Çakal'ın şüpheli ölümü: Arkadaşlarının dövdüğü anlar ortaya çıktı

İstanbul, Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümünden kısa süre önce arkadaşları tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Elif Çakal'ın cansız bedeni geçtiğimiz cumartesi günü eski maden ocağındaki uçurumda bulunmuştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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Cansız bedeni uçurumda bulunmuştu! Elif Çakal'ın şüpheli ölümü: Arkadaşlarının dövdüğü anlar ortaya çıktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Cebeci Mahallesi'ndeki eski maden ocağındaki uçurumda, geçtiğimiz cumartesi günü 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni bulundu.

Çakal'ın 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini öne sürdü.

Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuana Y., Senem T. ile 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor.

Görüntülerde yere yatırılan Çakal uzun süre göz yaşı döküyor. Çakal'ı iki kız arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor. Kavgadan kısa süre sonra genç kızın cansız bedeni uçurumda bulundu.

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