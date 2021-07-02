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Çeşme açıklarında 26 göçmen kurtarıldı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 02.07.2021 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021
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Çeşme açıklarında 26 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup göçmen olduğunu tespit etti.

Göçmenlerin bulunduğu noktaya giden ekipler, 2 can salı içerisinde bulunan 26 göçmeni kurtararak kıyıya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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