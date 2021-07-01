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Son dakika: Yeni görüntüler ortaya çıkmıştı! Elif Çakal'ın şüpheli ölümünde flaş gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
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Son dakika: Yeni görüntüler ortaya çıkmıştı! Elif Çakal'ın şüpheli ölümünde flaş gelişme

İstanbul Sultangazi'de maden ocaklarında oluşan çukurda cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yanındaki 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıktı.

15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni geçtiğimiz cumartesi günü eski maden ocağındaki uçurumda bulunmuştu.

Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yanında bulunan 2'si kız arkadaşı gözaltına alışmış ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde Çakal'ın ölümünden birkaç saat önce yanındaki 2 kız arkadaşı tarafından dövüldüğü görülüyordu.

Soruşturmada savcılık, Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkardı.

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