İstanbul'da E-5’te sürücüler tekme, tokat birbirine girdi! Kavga anı kamerada
YAŞAM İHA
E-5 Karayolu Şirinevler mevkiinde dün öğle saatlerinde minibüs ile otomobil sürücüleri henüz bilinmeyen bir sebeple tekme tokat birbirine saldırdı. Vatandaşlar tarafları ayırmakta güçlük çekerken, yaşanan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.
Sürücüler arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı.
Kavgayı gören duraktaki vatandaşlar, iki tarafı da sakinleştirmek için uzun süre uğraştı.
Bir süre sonra sakinleşen sürücüler, araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.
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