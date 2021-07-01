İstanbul'da E-5’te sürücüler tekme, tokat birbirine girdi! Kavga anı kamerada

Edinilen bilgiye göre, minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Sürücüler arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı.