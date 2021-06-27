Sultangazi'de piknik faciayla bitti! Erkek arkadaşları olay yerinden kaçtı





"İNTİHAR EDECEK BİR ÇOCUK DEĞİLDİ"

Annesi Hacer Çakal ise, "Konuştuğu bir çocuk vardı. Bir gün önce kapıya gelip Elif'e, 'Seni öldüreceğim' dedi. 'Bir gün sonra ölüsünü alacaksınız' dedi. Onun üzerine bu olay oldu. Tehdit etti. Ben de çocukla tartıştım. Onların bir parmağı var. O kızlar sürekli yanına giderdi. Kötü yola sürüyorlardı. Kızım aradı, 'Elif intihar etmiş. Hastaneye, karakola bir bakın' dedi. Ben de gittim, konuştuğu çocuğu bulup sıkıştırdım. Baktım, üzgündü. Kardeşi geldi, bizi intihar ettiği yere götürdü. O Senem, kızımı gece saatlerinde hep çağırırdı. Birkaç gün önce de tehdit etti. Sesli mesajlar atmış; 'Seni o oğlanların yanında kurtarmayacağım' diye. Kızım da ağlayarak sesli mesaj atmış. 'Bana bir şey yapmayın' demiş. Onlar yaptılar. Benim çocuğumu uçurumdan aşağı ittiler. İntihar edecek bir çocuk değildi" diye konuştu.