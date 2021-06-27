Sultangazi'de piknik faciayla bitti! Erkek arkadaşları olay yerinden kaçtı
Sultangazi'de, 4 arkadaşı ile piknik yapan, 15 yaşlarındaki Elif Ç. arkadaşlarının iddiasına göre uçurumdan atladı. İddiaya göre Elif Ç.'nin iki erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken, iki kız arkadaşı ise olay yerinde saatlerce ağladı. Ekipler uçurumdan düşen Elif Ç'nin cesedinin bulunduğu kayalık alandan çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu genç kızın cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay cumartesi günü akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Elif Ç. ve 4 arkadaşı piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Burada bir süre eğlenen gençlerin iddiasına göre, Elif Ç. sevgilisinden ayrıldığı için uçurum kenarına giderek uçurumdan atladı.
Elif Ç., uçurumdan düştüğünü gören iki erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken, Elif Ç.'nin iki kız arkadaşı ise olay yerinde kalarak saatlerce ağladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
"ABİ YETİŞİN KIZ KENDİNİ ATTI"
Bir görgü tanığı, "Biz aşağıda piknik yapıyorduk. Bir kız bağırarak geldi. Arkasından koşarak inenler oldu. Köpek sesi duyduk köpek saldırdı sandık, tecavüz olayı sandık müdahale edelim dedik. Sonra onlar birbirini tanıyor dedik. Bir on dakika sonra bir tanesi 'Ağabey yetişin kız kendini attı' dedi. Olayın hepsi bu. Keşke ilk başta gitseydik. Buradaki arkadaşlarına göre sevgilisiyle tartışmış." dedi.
"KENDİNİ AŞAĞI ATTI"
Elif Ç.'nin arkadaşı, "Biz buraya oturmak için geldik. Ondan sonra Elif dedi ki, 'Ben onsuz yaşayamam' dedi. Kafası güzeldi sonra kendini aşağı attı. Biz sevgilisinden ayrıldığından haberdar değildik" ifadesini kullandı.
Ekiplerin çalışmalarını devam ederken, polis ekipleri iki genç kızın ifadesini almak üzere polis merkezine götürülürken, ekipler uçurumdan düşen Elif Ç'nin cesedinin bulunduğu kayalık alandan çıkarmak için çalışma başlattı.
Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu genç kızın cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
ELİF'İN ANNESİ: BENİM ÇOCUĞUMU İTTİLER
Sultangazi'de arkadaşları ile piknik yaptığı sırada uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif Çakal'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Elif'in annesi Hacer Çakal, "Onlar yaptılar. Benim çocuğumu uçurumdan aşağı ittiler. İntihar edecek bir çocuk değildi" dedi.
Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Elif Çakal, 4 arkadaşı ile birlikte piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Elif Çakal bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan düştü. Çakal'ın uçurumdan düştüğünü gören iki erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken, Elif Çakal'ın iki kız arkadaşı ise olay yerinde kalarak saatlerce ağladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu genç kızın cesedi bulundu. Çakal'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
"İÇİRMİŞLER, UÇURUMDAN AŞAĞI ATMIŞLAR"
Otopsi işlemleri tamamlanan Çakal'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Yaşlı gözlerle kızının cenazesini bekleyen baba Kadir Çakal, "İşteydim, eve geldim. Kızım dedi ki, 'Baba, Elif intihar etmiş." Senem diye bir kız var, o götürmüş. Çocuğun parasını alıyorlar, içkiye veriyorlar. Kandırıyorlar çocuğumu. İçirmişler, uçurumdan aşağı atmışlar. O Senem ile bir arkadaşı var. Onlardan şüpheleniyorum. Elif çok korkardı, balkondan bile bakamazdı" dedi.
"İNTİHAR EDECEK BİR ÇOCUK DEĞİLDİ"
Annesi Hacer Çakal ise, "Konuştuğu bir çocuk vardı. Bir gün önce kapıya gelip Elif'e, 'Seni öldüreceğim' dedi. 'Bir gün sonra ölüsünü alacaksınız' dedi. Onun üzerine bu olay oldu. Tehdit etti. Ben de çocukla tartıştım. Onların bir parmağı var. O kızlar sürekli yanına giderdi. Kötü yola sürüyorlardı. Kızım aradı, 'Elif intihar etmiş. Hastaneye, karakola bir bakın' dedi. Ben de gittim, konuştuğu çocuğu bulup sıkıştırdım. Baktım, üzgündü. Kardeşi geldi, bizi intihar ettiği yere götürdü. O Senem, kızımı gece saatlerinde hep çağırırdı. Birkaç gün önce de tehdit etti. Sesli mesajlar atmış; 'Seni o oğlanların yanında kurtarmayacağım' diye. Kızım da ağlayarak sesli mesaj atmış. 'Bana bir şey yapmayın' demiş. Onlar yaptılar. Benim çocuğumu uçurumdan aşağı ittiler. İntihar edecek bir çocuk değildi" diye konuştu.
Çakal'ın cansız bedeni, tamamlanan işlemlerinin ardından ailesi tarafından Sultangazi'deki 500 Evler Gasilhanesi'ne götürüldü. Elif Çakal'ın cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından Sultangazi Cebeci Mezarlığı'na defnedilecek.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Öte yandan yanında bulunan iki kız arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan kızlar adliyeye sevk edildi. 2 kızın savcılık işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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