Bakır karışımla altın ayarıyla oynayıp 8 milyon vurgun yapan çete çökertildi

6 AYDA 8 MİLYONLUK VURGUN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün finansörlerinden finanse edilen paralar veya altınlarla, imalatçıların, ayarı düşük Bilezik, Altın Zincir, Reşat Altını, Yüzük gibi mücevheratlar imal ettikleri, takoz, yaldızlama, patentlenme ve süsleme adı altında son şekillerini verdikleri, İmal ettikleri ayarı düşük mücevheratları piyasaya kimi zaman imalatçı-atölyeci şahısların kuryelik yaparak dağıttıkları anlatıldı. Her eylemde yaklaşık 100 bin lira vurgun yapan örgütün, 6 ay içinde yaklaşık 8 milyon liralık vurgun yaptığı ileri sürüldü. İddianamede, 33 mağdur kuyumcu mağdur olarak yer aldı. Aralarında örgüt ve yöneticilerin olduğu76 kişi hakkında, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Örgüte Üye Olma, Dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı.