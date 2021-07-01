İstanbul’da kardeşlerin kavgası 200 milyon lira cirolu fabrikayı batırdı

PARÇA PARÇA SATILACAK

Mahkeme, aylar içinde içi boşaltılan ve yönetimine üç inşaat işçisinin getirildiği şirketin iflasına karar verdi. Kurulum maliyeti 100 milyon lirayı bulan fabrikanın tasfiye işlemleri için dosya İstanbul 3. İflas Müdürlüğü'ne gönderildi. Varlıklara ilişkin hazırlanan kıymet takdiri raporuna göre, tüm malların değeri 3.1 milyon TL olarak tespit edildi. Tespit edilen mallar icra yolu ile satılıp, büyük bölümü kamuya ait olan borçlar ödenmeye çalışılacak. Şirketin tasfiyesi ile görevli iflas idaresinin, hileli iflas iddiası ile yönetimde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunma hazırlığı yaptığı öğrenildi.