İstanbul’da müzisyen Yusuf Can Döğüşçü yangında can vermişti! Yangının sebebi ortaya çıktı

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Polisin yaptığı incelemeler sonucunda, yangının kundaklama sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Polis, cezaevinden kısa bir süre önce çıkan Mahmut S.'nin daha önce yaşadığı daireye geldiğini ve içeri girip evde kalmak istediğini, evde yaşayanların ise Mahmut S.'ye izin vermemesi üzerine duruma öfkelenen şüphelinin battaniyeyi tutuşturarak evi ateşe verdiği belirlendi.