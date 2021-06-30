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İstanbul’da müzisyen Yusuf Can Döğüşçü yangında can vermişti! Yangının sebebi ortaya çıktı

Kadıköy'de dün saat 07.00 sıralarında müzisyen Yusuf Can Döğüşçü'nün hayatını kaybettiği yangının kundaklama sonucu çıktığı anlaşıldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.06.2021
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İstanbul’da müzisyen Yusuf Can Döğüşçü yangında can vermişti! Yangının sebebi ortaya çıktı

Osmanağa Mahallesi Tayyareci Sami Sokak içerisinde dün saat 07.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 1. katında yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesinden sonra dairede kalan 8 kişiden biri olan Yusuf Can Döğüşçü'nün (20) cesedine ulaşıldı.

Döğüşçü'nün cenazesi ambulansa taşınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlattı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Polisin yaptığı incelemeler sonucunda, yangının kundaklama sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Polis, cezaevinden kısa bir süre önce çıkan Mahmut S.'nin daha önce yaşadığı daireye geldiğini ve içeri girip evde kalmak istediğini, evde yaşayanların ise Mahmut S.'ye izin vermemesi üzerine duruma öfkelenen şüphelinin battaniyeyi tutuşturarak evi ateşe verdiği belirlendi.

Şüpheli Mahmut S., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan genç müzisyenin geçen sene bir şarkıya çektiği klip ortaya çıktı.

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