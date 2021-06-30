Şile'de tedirgin eden görüntü! Deniz maden ocaklarında gelen çamurla kahverengi oldu

"TEDİRGİN OLDUK, BİR ŞEYLER YAPILMALI"

Ailesiyle Alacalı Sahile gelen Berkay Uğur, "Buranın girişinde bir arkadaş var uyardı, gelirken. 'Suyun rengi çok bulanık, buradaki fabrikalardan kaynaklanıyor' diye. Çok fazla giremedik, denize. Bir serinleyip çıktık. Yüzemiyoruz. İnsanlar tedirgin oluyor tabi. Çocuk çok fazla burada. Çok sağlıklı değil. Artık buradaki fabrikaların filtreleme sistemleri mi kontrol edilmeli, suya atılan şeylerin ne olduğu mu öğrenilmeli bilmiyorum ama bir şeyler yapılmadı" ifadelerini kullandı.