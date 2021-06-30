Son dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını! Karayolu ulaşıma kapatıldı

Yol kenarından başlaması nedeniyle, yoldan geçen bir araçtan sigara izmariti atılması sonucu çıktığı tahmin edilen yangına 4 yangın söndürme helikopteri Gündoğmuş, Akseki ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 23 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer, çok sayıda ilk müdahale aracı ve pikap ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimine bağlı çok sayıda itfaiye ve su tankeri ile çok sayıda yangın işçisi müdahalede bulundu.