Son dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını! Karayolu ulaşıma kapatıldı
Son dakika haberine göre Antalya- Konya karayolunun Gündoğmuş ilçe kavşağı yakınında orman yangını çıktı. Karayolu, güvenlik amacıyla ulaşıma kapatılırken, yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Yangın yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınırken, alevlerin D-695 karayolu kenarında hızla ilerlemesi nedeniyle Konya-Antalya arasında yolculuk yapan araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.
D-695 karayolu Gündoğmuş yol kavşağında başlayan ve rüzgarın etkisiyle karayolu güzergahında taş ocağı istikametine hızla yayılan yangında 20 hektar dolayında kızıl çam ormanının zarar gördüğü belirtildi.
Yol kenarından başlaması nedeniyle, yoldan geçen bir araçtan sigara izmariti atılması sonucu çıktığı tahmin edilen yangına 4 yangın söndürme helikopteri Gündoğmuş, Akseki ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 23 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer, çok sayıda ilk müdahale aracı ve pikap ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimine bağlı çok sayıda itfaiye ve su tankeri ile çok sayıda yangın işçisi müdahalede bulundu.
ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Yangının Manavgat-Konya D-695 karayoluna çok yakın olması nedeniyle Manavgat istikametinden Konya istikametine giden araçlara Gündoğmuş yol kavşağından itibaren izin verilmiyor.
Yol üzerinde çok sayıda aracın beklediği ve uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.
Yangın uzun uğraşların ardından kontrol altına alınabildi.
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