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Son dakika: Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberi... Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, arazöz ve orman işçileri sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
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Son dakika: Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Göveçlik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, arazöz ve orman işçileri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangına müdahale sürüyor.

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