Son dakika: Muğla Ula'da orman yangını: Evler tahliye edildi! Kara yolu ulaşıma kapatıldı
Son dakika haberine göre Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı. Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etti. Dumandan etkilenenlere ise sağlık ekipleri müdahale etti. Öte yandan Ula Belediye Başkanı Özay Türkler yangının mangal yüzünden çıktığını belirtti.
Edinilen bilgiye göre, Ula ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın karayolu kenarındaki makilik alanda yangın çıktı. Alevler daha sonra ormanlık alana sıçradı.
CENAZEDEN DÖNEN ORMANCILAR İLK MÜDAHALEYİ YAPTI
Bu sırada dün Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi'ndeki orman yangınında yaşamını yitiren geçici orman işçisi Görkem Hasdemir'in cenazesinden dönen orman ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
MUĞLA-FETHİYE KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Ekipler yangını söndürmek için hemen çalışmalara başlarken, Muğla-Fethiye karayolu bir süre güvenlik amaçlı trafiğe kapatıldı.
Yangına 2 helikopterle havadan, 6 arazözle karadan müdahale edildi.
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Yangının yerleşim bölgesindeki bazı evleri tehdit etmesinden dolayı bazı evlerin güvenlik güçleri tarafından tahliye edildiği öğrenildi.
Dumandan etkilendikleri belirlenen kişiler jandarma ekiplerince evlerden çıkarıldı. Ambulanslara götürülen dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
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