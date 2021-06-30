İzmir’de motosiklet sürücüsü Elif yaşamını yitirdi
Konak ilçesinde, dün öğle saatlerinde Mürselpaşa Bulvarı'nın yan yolunda TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Elif Sürer, yaşamını yitirdi.
Altınyol Caddesi'nden Mürselpaşa Bulvarı'nın yanındaki yola girmek isteyen Elif Sürer'in kullandığı motosiklete, aynı yöne giden TIR çarptı.
Sürer, yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sürer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Elif Sürer'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kazanın ardından TIR şoförünü gözaltına aldı.
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