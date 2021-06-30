Öldüren kürtaj davasında karar çıktı! 3 sanığa 4 yıl 4'er ay hapis cezası
İstanbul Bakırköy'de 2019 yılında ruhsatı olmayan muayenehanede 6 haftalık hamile F.S.'ye (41) kürtaj işlemi yapıp ölümüne neden olduğu iddia edilen doktorlar Y.Z. ve B.A. ile P.K. "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Y.Z. ve B.A.'nın 3 ay süre ile doktorluk mesleğinin icrasından yasaklanmasına da karar verildi.
Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık P.K. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklar Y.Z., B.A. ve P.K.'yı "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 4'er ay hapis cezası çarptırdı.
Doktor olan Y.Z. ve B.A.'nın 3 ay süre ile doktorluk mesleğinin icrasından yasaklanmasına karar verildi. Sanıklar Y.Z., B.A. ve P.K.'nın "Çocuk düşürtme" suçundan ise beraatlerine karar verildi. Sanık S.Ç.'nin de üzerine atılı "Çocuk düşürtme" ve "Kasten öldürme" suçlarından da beraatine karar verildi.
İDDİANAME
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 17 Ekim 2019'da Bakırköy'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede olaydan birkaç gün önce maktul F.S. ile kız kardeşinin eşi sanık S.Ç.'nin Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek sanık doktor Y.Z. ile görüştüğü ve gebeliği resmi kayıtlarda göstermeden sonlandırmak istediği aktarıldı. Maktul F.S.'nin 6 haftalık gebe olduğu belirtildi.
Sanık doktor Y.Z.'nin devlet hastanesinde resmi kayıtlara girmeden bu işlemi yapamayacağını, dışarıda muayenesi olan arkadaşı B.A.'nın iş yerinde bunu yapabileceğini söylediği belirtildi. B.A.'nın da muayenehanesini kullanmayı kabul ettiği belirtildi. Randevu saatinde S.Ç. ile maktul F.S.'nin ruhsatsız ve tıbbi müdahaleye elverişli olmayan muayenehaneye gittikleri ve 1.800 TL kürtaj ücretini verdikleri iddianamede kaydedildi. Maktule anestezi işleminin P.K. tarafından yapıldığı ve kürtaj işleminin de sanık doktor Y.Z. tarafından yapılmaya başlandığının belirtildiği iddianamede, kürtaj işlemi bittikten sonra maktül F.S.'nin uyanmasının beklendiği, ancak bir türlü uyanmadığı ve solunumunun durduğunun tespit edildiği açıklandı.
Maktulün hayata geri döndürüldüğü ancak 2 hafta sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddianamede aktarıldı. İddianamede yer verilen otopsi incelemesinde F.S.'nin ölüm sebebinin kürtaj işlemi sırasında yapılan anestezi sonrası gelişen komplikasyonlar olduğu ve doğum uzmanı Y.Z. ve B. A. tarafından yapılan işlemlerin tıp kurallarına uygun olmadığının tespitine yer verildi. Maktule anesteziyi veren P.K.'nın ise sağlık çalışanı ve anestezi uzmanı gibi davranarak maktulün ölümünde illiyet bağı olduğu açıklandı. Sanık S.Ç.'nin maktulü tıp kurallarına uygun olmayan merdiven altı denilebilecek muayenehaneye götürdüğü bu nedenle olayda illiyet bağının olduğu aktarıldı. İddianamede sanıklar B.A., P.K., S.Ç. ve Y.Z.'nin "Olası kastla ölüme neden olma" ve "Çocuk düşürtme" suçlarından 22 yıldan 29 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.
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