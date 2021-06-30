5’inci kol nakli için 14 saatlik operasyon! 9 yaşında kollarını kaybeden Yavuz Ayılmazdır: 27 yıldır bu anı bekliyorum

7 KİŞİYE CAN OLDU

Ailesinin isteğiyle tüm organları bağışlanan Şamil Şahin'in kalbi de Gaziantep'ten Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen 42 yaşındaki Murat Kahveci'ye nakledildi. Prof. Dr. Ömer Beyazid ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon 4 saat sürdü. Murat Kahveci'nin eşi Nigar Kahveci, "Eşimin 2018'den bu yana kalp yetmezliği var. Kalp pili ile yaşıyordu.Yapay kalp için her şey ayarlanmıştı. Ameliyat saatinde şans eseri gerçek kalp çıktı. Dünyanın en şanslı insanıyız" diye konuştu. Operasyonu gerçekleştiren Ömer Beyazid de "Yapay kalp için ameliyata gerecekken gerçek kalp çıktı. Dünyada bir ilk gerçekleşti" diye konuştu.