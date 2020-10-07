Rahim nakli sonrası dünyaya gelen ilk bebek: Kucaktaki mucize

Ömer Özkan'ın rahim nakli ile dünyaya gelen ilk bebek olduğunu vurgulayan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, "Anne ve baba birlikte ilk kez bebeğini kucağına aldı. Bu bizim için de inanılmaz bir duygu, gurur ve mutluluk. Her şey yolunda gidiyor. Hiç makineye bağlanmadı. Hep anne sütü ile beslendi. Salgın nedeni ile bir süre daha hastanede kalacaklar. Hızla kilo almaya devam ediyor" dedi. Bebeğini kucağına alan Derya ve eşi Mustafa Sert, "Bundan daha büyük mutluluk olamaz. Mucize ötesi bir şey yaşıyoruz. Artık Anamur'a 3 kişi olarak döneceğiz" diye konuştu.