Çanakkale’de bir annenin çığlığı! Anlattıkları kan dondurdu

Çanakkale Biga'da gıda fabrikasında çalışan Nurten Balcı (51), akrabasının aracılığıyla tanıştığı Mehmet Balcı ile 2008 yılında evlendi. Bir sene içerisinde de eşinden gebe kaldı. İkiz çocuk dünyaya getirmeye hazırlanan Nurten Balcı, eşi Mehmet Balcı'dan sıra dışı bir teklif aldı. İddiaya göre koca Mehmet Balcı, evli ve çocuğu olmayan eniştesi M. K. ile konuştuğunu ve doğacak bebeklerden bir tanesini daire karşılığında eniştesine satmak istediğini söyledi.

Anne Balcı'nın bu teklifini reddetmesiyle sinirlenen koca, karnında çocuğunu taşıyan eşini defalarca darp etti. Hamile kadının karnındaki iki bebek de maruz kaldığı şiddet sonucunda ölü olarak dünyaya geldi. İlk bebeklerinin ölümünün hemen ardından bir kez daha gebe kalan Nurten Balcı, dünyaya getirdiği Cansu isimli kızının satılmasına da engel olunca ikinci bir skandal ile karşı karşıya kaldı. Anne Balcı'nın iddiasına göre eşi Mehmet Balcı, kendi çocuklarını eniştesi M. K.'a satamayınca akılalmaz bir yola başvurdu.