Kayseri Şehir Hastanesi’nde ilk kemik iliği nakli başarıyla gerçekleşti

Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Serdal Korkmaz ise, "Kayseri Şehir Hastanesi Hematoloji Kliniğinin ve Kemik İliği Nakli Ünitesinin sorumlusuyum. Ünitemiz özellikle başhekimimizin desteğiyle tam donanımlı olarak yani Sağlık Bakanlığı'nın tüm standartlarına uyumlu olarak hizmete açılmıştır. Bu bir ekip işi bu sadece benim değil hepimizin başarısı. Burada çalışan tüm ekip arkadaşlarım hemşire arkadaşlarım hep birlikte çalışmaya başlamış olduk. İlk hastamızı alarak kemik iliği naklini gerçekleştirmiş olduk. Hastamızı bugün şifa ile taburcu ediyoruz ve ardından diğer nakil sırası bekleyen hastalarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Hatta şu anda iki tane daha hastamız nakil için tedavi altına alınmış durumda. Bundan sonra inşallah sırada bekleyen hastalarımızla bu hizmetin devamı gelecektir" dedi.

Hastanın eşi Zişan Sanıksaran da, "Bir yıldır pandemiden dolayı hastanelere gelip gidemedik. Nevşehir'den geliyoruz. Orada tedavi gördüğümüz hastaneden nakil için bizi buraya yönlendirdiler. Çok şükür sandığımız kadar zor olmadı eşim sağlığına kavuştu. Burada verdikleri hizmetlerden dolayı hastane başhekimine, doktorumuza ve bütün çalışanlara teşekkür ederim. Çok güzel bir hastaneymiş burası. Allah emeği geçenlerden razı olsun" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi'de bulunan "Kemik İliği Nakli Ünitesi" 5 yataklı, pozitif basınçlı, merkezi hepafiltreli, tam donanımlı olarak Ekim 2020'de Sağlık Bakanlığımız tarafından onay alarak hizmete girdi. Kemik iliği nakli ile ilgili tüm ihtiyaçları karşılama olanağı bulunan ünitede, tam donanımlı terapötik aferez merkezi de bulunuyor. Aferez ünitesi son teknoloji aferez cihazları ile donatıldı, sertifikalı ve deneyimli 4 kişilik ekibiyle kemik iliği nakil ünitesi ve hastane diğer ünitelerine ayrıca hizmet veriyor.