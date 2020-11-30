Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Alıcı ve vericinin koronavirüs geçirdiği ilk organ nakli İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Kliniği'nde yapıldı. 50 yaşındaki Mustafa Yıldırım, yeğeni 31 yaşındaki Ceyhun Yıldırım'a böbreğini verdi. Böbrek Nakli Kliniği Şefi Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük, "Bizler bu ameliyatla dünyada bir ilk gerçekleştirmiş olduk. İlk defa koronavirüsü atlatmış alıcıya yine koronavirüs geçirmiş bir vericiden alınan böbreği nakletmiş olduk. Bu durum bizler için çok umut verici. Çünkü koronavirüse yakalanmış olmanın hayatın sonu olmadığını gösterdik" diye konuştu.

Ameliyatın bu zamana kadar yapılan böbrek nakilleri arasında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Küçük, "Hastamıza yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Hastanın düzenli olarak tansiyon ilaçlarını kullanmadığı belirlendi. Böbrek yetmezliği tanısı alan hasta hastanemize nakil yapma talebinden bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle nakiller durdurulmuştu. Ancak bu sürecin uzun süreceği öngörülünce Sağlık Bakanlığımız ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ameliyatların devam etmesini uygun gördü. Bizler de organ nakli için tedbirleri arttırarak ameliyatımızı yaptık" ifadelerini kullandı.