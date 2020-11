"ORGAN NAKLİ BEKLEYEN HASTALAR KORKMASIN"

Bir an önce hayatına kaldığı yerden devam etmek istediğini söyleyen Yıldırım, "Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bir ağrım yok, 'koronavirüs sürecinde nakil bekleyen hastalar korkmasın, Türk hekimlerine güvensin' diyorum. Ama en önemlisi hiçbir zaman umutlarını yitirmesinler her zaman olumlu düşünmeye çalışsınlar" diye konuştu.

"KORONAVİRÜS BENİ BÖBREĞİMİ VERMEKTEN CAYDIRMADI"

Yeğenine yaşam umudu olduğu için mutlu olduğunu belirten Mustafa Yıldırım ise "Bizlerde herkes gibi başlarda böbrek naklinin ne olduğunu bilmiyorduk. İnsan kendi başına gelmeden ne demek olduğunu anlamıyormuş. Bu süreçte yeğenim Ceyhun için hiç düşünmeden böbreğimi vermeyi kabul ettim. Yeğenime yaşam umudu olmak beni de çok mutlu ediyor. 10 gün koronavirüs tedavisi gördüm. Bu süreçte bir kez bile böbreğimi vermekten vazgeçmedim. Vatandaşlarımız böbrek nakli konusunda bilinçsiz. Hastanelerde bir sürü nakil bekleyen insan var. Aynı zamanda vatandaşlarımız Türk hekimlerine güvenmeli çok başarılı ameliyatlar gerçekleşiyor. Bunu birebir yaşayan kişiyim" ifadelerini kullandı.