TÜSEB ile ERAGEM tarafından geliştirilen yerli aşı TURKOVAC için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İnaktif aşının Faz-3 çalışmalarına geçildi. Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020'de tespit edilen koronavirüs vakasının ardından, en etkin yollardan biri olan yerli aşının üretilmesi için çalışmalarına hızla başlandı. Peki, Türk aşısı ne zaman çıkacak? TURKOVAC aşısı ne zaman vurulacak? Kovid-19 yerli aşı son durum nedir? İşte yerli aşıda son gelişmeler...

TURKOVAC AŞISINI KİM GELİŞTİRİYOR?

Kovid-19' karşı geliştirlen yerli aşıyı, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin başında olduğu Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli ekip geliştiriyor.