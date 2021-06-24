Türk aşısı ne zaman çıkacak? TURKOVAC aşısı ne zaman vurulacak? Kovid-19 yerli aşı son durum nedir?
TURKOVAC aşısı ne zaman vurulacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Yerli inaktif Kovid-19 aşısı için geri sayım başladı. Faz-3 aşamasına geçilen yerli aşı büyük ilgi görüyor. Türkiye'de aşılama süreci hız kazanırken, en çok merak edilenlerden biri de yerli aşının çıkacağı tarih oldu. Peki, Türk aşısı ne zaman çıkacak? TURKOVAC aşısı ne zaman vurulacak? Kovid-19 yerli aşı son durum nedir? İşte haberin detayları...
TÜSEB ile ERAGEM tarafından geliştirilen yerli aşı TURKOVAC için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İnaktif aşının Faz-3 çalışmalarına geçildi. Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020'de tespit edilen koronavirüs vakasının ardından, en etkin yollardan biri olan yerli aşının üretilmesi için çalışmalarına hızla başlandı. Peki, Türk aşısı ne zaman çıkacak? TURKOVAC aşısı ne zaman vurulacak? Kovid-19 yerli aşı son durum nedir? İşte yerli aşıda son gelişmeler...
TURKOVAC AŞISINI KİM GELİŞTİRİYOR?
Kovid-19' karşı geliştirlen yerli aşıyı, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin başında olduğu Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli ekip geliştiriyor.
TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN VURULACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, yerli aşıda Faz-3 çalışmaları devam ediyor. Aşının Faz-3 aşamasının tamamlanmasıyla Türkiye'nin yaygın aşılama programında eli daha güçlü hale gelecek. Ancak çalışmaların hangi tarihte biteceği henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
YERLİ AŞININ YAN ETKİLERİ VAR MI?
TURKOVAC aşısının Faz-3 gönüllülerinden Hüseyin Polat, "Aşı olduktan sonra herhangi bir yan etki olmadı. Sadece aşının vurulduğu yerde hafif bir hassasiyet, ağrı oluştu. O da sonradan geçti." dedi.
Yerli inaktif Kovid-19 aşısı "TURKOVAC"ın Faz-3 aşaması kapsamında ilk uygulamasının yapıldığı kişilerden Hüseyin Polat, tüm insanlığa fayda sağlayacağına inandığı yerli aşı için gönüllü olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen "TURKOVAC"ın Faz-3 çalışması kapsamındaki ilk aşılamalar dün Ankara Şehir Hastanesi'nde yapıldı.
Faz-3 aşaması kapsamında dün ilk uygulamanın yapıldığı gönüllülerden 38 yaşındaki Hüseyin Polat, gönüllü olmaya nasıl karar verdiğini ve duygularını AA muhabirine anlattı.
Diyanet İşleri Başkanlığında işçi olarak çalışan, evli ve iki çocuk babası Polat, Faz-3 aşamasında aşının yapıldığı ilk kişiler arasında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' diyor. Ben de bu yola çıkarak gönüllü olmaya karar verdim. İnsanlara faydalı olmak ve bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak istiyorum." dedi.
Polat, yerli aşının Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelerin de Kovid-19'la mücadelesine katkı sağlayacağını düşündüğüne işaret ederek, "TURKOVAC aşısının tüm insanlığa faydalı olacağına inanıyorum. Türk aşısının ulaşmadığı hiçbir yer kalmayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"AŞI OLDUKTAN SONRA HERHANGİ BİR YAN ETKİ OLMADI"
Dün yerli aşının uygulanmasının ardından herhangi bir yan etki yaşamadığını anlatan Polat, "Aşı olduktan sonra herhangi bir yan etki olmadı. Ateş, öksürük, ishal gibi bir belirti olmadı. Sadece aşının vurulduğu yerde hafif bir hassasiyet, ağrı oluştu. O da sonradan geçti." diye konuştu.
Polat, bilim insanlarının, Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşılamanın şart olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Salgının bitmesinin tek yolu aşı olmak. Yaş grubu fark etmeksizin sırası gelenler aşılarını olmalı." ifadesini kullandı.
FAZ-3 KAPSAMINDA 40 BİN 800 GÖNÜLLÜ AŞILANACAK
"TURKOVAC"ın Faz-3 aşaması kapsamında belirlenen şartları taşıyan 40 bin 800 gönüllü aşılanacak.
Yerli Kovid-19 aşısının geliştirilmesiyle Türkiye, dünyada kendi aşısını üreten ilk 10 ülke arasındaki yerini alacak.
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