Yerli aşı TURKOVAC milyonlara umut oldu! Aşının mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'den dikkat çeken açıklama

BİRİKMİŞ BİR TECRÜBE VAR MIYDI?

Zaten o çalışmaların oluşturduğu birikimin üzerine inşa ettik çalışmalarımızı. Bir de ilginç bir tesadüf olabilir. Ben doktora sonrası Amerika'da 3 yıl 'koronavirüs' üzerine çalıştım. Aşı üzerine değil ama. Ülkeye 2001'de döndüm. 2003'te Kırım Kongo vakaları çıktı. Bu vakalara yönelik çalışmaları başlattık. TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı ve üniversitenin işbirliğinde bir projemiz vardı. 2010'da o konuda aşı çalışmalarına başladık. 2010'dan itibaren bu aşı çalışmalarımız devam ediyordu. Bu çalışmalardaki tecrübenin çok büyük bir olumlu katkısı oldu.

PANDEMİ ÇIKINCA NELER HİSSETTİNİZ?

Ben 2001'de döndüm Türkiye'ye. Sonrasında SARS ve MERS gördük. Koronavirüsün bu tür salgınlara yol açabileceğini görmüştük. Ama böyle büyük bir pandemi beklemiyorduk. Pandemi çıkınca biraz avantajlı olduğumuzu da düşündük. Kafamdan 'En azından tanıdık bir virüs, bunu yenebiliriz' diye geçirdim.



AŞI ÇALIŞMASINDA İLK BAŞARINIZ NEYDİ?

İlk vaka Türkiye'de çıktığında Rektörümüz Prof.Dr. Mustafa Çalış başkanlığında toplandık ve hemen çalışmalara başladık. İlk olarak virüsü izole ederek aşı çalışmalarımıza başladık. Çok da hızlı yaptık bunu. Mart'ın 25'inde biz virüsü konfirme etmiştik. Nisan ayında genetiğini, DNA dizilimi çıkarttık. Mayıs ayında da fareler üzerinde çalışmaya başladık. Çok hızlı bir şekilde işledi bu süreç. Farelerde bu inaktif aşı adayının koruyucu olduğunu 2020'nin Ağustos ayında gösterdik. Klinik öncesi çalışmaları ekimde raporladık.