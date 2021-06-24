24 Haziran 2021, Perşembe
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Yerli aşı TURKOVAC milyonlara umut oldu! Aşının mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'den dikkat çeken açıklama
Yerli aşı TURKOVAC, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde üretilen ilk aşısı oldu. TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, ABD'de üç yıl corona virüs üzerinde çalıştığını belirtirken, "En azından tanıdık bir virüs, bunu yenebiliriz diye düşündüm" dedi.
Giriş Tarihi: 24.06.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 09:30
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