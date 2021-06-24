TURKOVAC aşısı ne zaman çıkacak | Yerli aşıda gurur veren gelişme! Bir benzeri daha görülmedi

DÜNYADA GÖRÜLMEYEN GÖNÜLLÜ REKORU BAŞAKŞEHIR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESI GENEL HASTANE BÖLÜMÜ BAŞHEKIMI DR. ÖĞRETIM ÜYESI İDRIS KURTULUŞ:

Dünyanın hiçbir ülkesinde aşının Faz-3 çalışmalarına bu kadar rekor seviyede katılım görülmüş değil. Hem umutlu hem gururluyuz. Bu güvenin sebebi vatandaşımızın ülkemizdeki sağlık yapısına tam güveni. Bilim insanlarımıza olan güveni. Gelecek için umut veriyor. Çin aşısına Faz-3 çalışmalarında ilgi bu düzeyde değildi.

Şu anda Sinovac ile kıyaslanamayacak oranda gönüllü başvurusu oldu. Şimdi biz hastanemizin Faz 3 kliniğinde, TÜSEB üzerinden bize bildirilen gönüllülerin bir kısmına Sinovac bir kısmına da TURKOVAC aşısı yapacağız. Bizim burada avantajımız hiç koronavirüsle ilgili aşı onayı alınmamışken, gönüllülerin bir kısmına Sinovac bir kısmına Plasebo veriyorduk. Şimdi bu gönüllü çalışması bize Sinovac ile de yerli aşıyı kıyaslama imkanı verecek.