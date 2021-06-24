Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? 2021 Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak? 9 gün mü, 11 gün mü?
Allah’ın Müslümanlara lütfettiği birer armağan olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Her türlü günahtan, kötülüğün kaynağı olan vasıflardan arınmak, eksiklikleri gidermek için müminlere sunulan büyük bir fırsat olan Kurban Bayramı, İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanacak. Kurban hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, bu sene bayramın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? 2021 Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak? 9 gün mü, 11 gün mü? İşte cevaplar...
Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Bayramlar, tekbirler, tehliller, tesbihler, telbiyeler ve dualarla müminlere tevhid şuuru aşılayan, benliği yenileyen, ruhu dirilten, nefsi arındıran ve imanı coşturan kutlu günlerdir. 2021 Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, gözler bayramın bu sene hangi güne denk geldiğine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? 2021 Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak? 9 gün mü, 11 gün mü? İşte haberin detayları...
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefesi: 19 TEMMUZ PAZARTESİ
Kurban Bayramı 1. gün: 20 TEMMUZ SALI
Kurban Bayramı 2. gün: 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Kurban Bayramı 3. gün: 22 TEMMUZ PERŞEMBE
Kurban Bayramı 4. gün: 23 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Bayram arefesi, Kurban Bayramı'nın 1, 2, 3 ve 4'üncü günü bu sene hafta içine denk geliyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olma olasılığı arttı. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylı bilgi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
Öte yandan 15 Temmuz'un da resmi tatil olması ve perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle bayramın birleştirilerek tatilin 11 güne çıkarılması talep ediliyor.
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
20 Temmuz - 23 Temmuz 2021 tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Bayramın yaklaşmasına kısa bir süre kala gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda bayram tatili ile ilgili kararların açıklanması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI NEDİR?
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.
İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır
Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.
KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?
Hz. Peygamber, kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, "Dahâyâ", 10). Ailenin ihtiyaç durumuna göre etin tamamı evde bırakılabileceği gibi, toplumda muhtaçların arttığı dönemde kurban etinin çoğunun hatta tamamının dağıtılması uygun olur.
KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.
Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman'ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.
KURBANI KAÇ KİŞİ KESMELİDİR?
Koyun ve keçi bir kişi için; deve, sığır ve manda yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması şartıyla, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir yaşını doldurduktan sonra, sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki yaşını, deve ise beş yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilir.
KİMLER KURBAN KESMELİDİR?
Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.
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