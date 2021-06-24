Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? 2021 Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak? 9 gün mü, 11 gün mü?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bayram arefesi, Kurban Bayramı'nın 1, 2, 3 ve 4'üncü günü bu sene hafta içine denk geliyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olma olasılığı arttı. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylı bilgi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

Öte yandan 15 Temmuz'un da resmi tatil olması ve perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle bayramın birleştirilerek tatilin 11 güne çıkarılması talep ediliyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

20 Temmuz - 23 Temmuz 2021 tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Bayramın yaklaşmasına kısa bir süre kala gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda bayram tatili ile ilgili kararların açıklanması bekleniyor.