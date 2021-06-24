6 bacakla dünyaya geldi! Organ yetmezliğinden öldü





'BÖBREK, KALP YA DA BAĞIRSAK SORUNLARI OLUYOR'



Yavru köpeği görür görmez hayatta tutmak için çabaladıklarını, fakat başaramadıklarını söyleyen Betin, doğumsal anomalinin beraberinde birçok rahatsızlığı da getirdiğini vurguladı. Betin, "Böyle doğan canlılarda asıl sorun fazla olan uzuv değil, bazı organların yeterli seviyede çalışmamasıdır. Bundan dolayı yüzde 90'ın üzerinde ölüm görülüyor.