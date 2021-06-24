6 bacakla dünyaya geldi! Organ yetmezliğinden öldü
Adana'da, veteriner kliniğinde 'Fransız buldog' cinsi köpeğin dünyaya getirdiği 6 bacaklı yavru, doğumdan dakikalar sonra öldü. Doğumu gerçekleştiren veteriner hekim Betin, "Bu tür doğumlarda yavru genellikle organ yetmezliğiyle dünyaya geliyor ve yaşama tutunamıyor" dedi.
Anne karnındaki fetüsün gelişim sürecinde kalıtımsal hastalığa, şekil bozukluğuna ya da radyasyona maruz kalma gibi nedenlerle bebeğin ya da yavrunun yapısında, fiziki görüntüsünde meydana gelen sorunlar anlamına gelen 'doğumsal anomali' tüm canlılar için ortak hastalık olarak görülüyor. Hayvanlarda insanlara göre daha sık görülen bu hastalık, genellikle ölümle sonuçlanıyor.
'BÖBREK, KALP YA DA BAĞIRSAK SORUNLARI OLUYOR'
Yavru köpeği görür görmez hayatta tutmak için çabaladıklarını, fakat başaramadıklarını söyleyen Betin, doğumsal anomalinin beraberinde birçok rahatsızlığı da getirdiğini vurguladı. Betin, "Böyle doğan canlılarda asıl sorun fazla olan uzuv değil, bazı organların yeterli seviyede çalışmamasıdır. Bundan dolayı yüzde 90'ın üzerinde ölüm görülüyor.
Örneğin 1 yıl önce İngiltere'de aynı şekilde 6 bacaklı köpek dünyaya geldi fakat 4 gün yaşadı. Böbrek, kalp yetmezliği ve bağırsak rahatsızlıkları bu tür vakalarda öne çıkıyor. Nitekim yavrumuz da hayata tutunamadı. Eğer yaşatabilseydik fazla olan 2 bacağı alacaktık. Bu tür rahatsızlıklar, genetik ya da hayvanlara yanlış ilaç verilmesinden kaynaklanabiliyor" dedi.
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