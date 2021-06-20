Son dakika: Konya'da kaybolan 11 yaşındaki Kıymet Camız'dan haber alınamıyor

Geç saatlere kadar yapılan aramalarda sonuç alamayan ekipler, çalışmalarıa sabah 06.00'da başlamak üzere sonlandırdı.



Kızı kaybolduğunda Toros Dağları'nda yaylada olduğunu belirten baba Mehmet Camız, "Ben Toroslar'da hayvanların yanındayken kızım kaybolmuş. Her yıl geldiğimiz bir yer. Kızım çok akıllıdır ve buraları bilir. Saat 15.00'de bir balıkçı kızımı görmüş. Kaçırıldı mı? bilemiyorum. İnşallah kızım sağ salim bulunur" dedi.





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