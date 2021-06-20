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Son dakika: Konya'da kaybolan 11 yaşındaki Kıymet Camız'dan haber alınamıyor

... Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaylacılık yapan ailesinin yanında kalan 11 yaşındaki Kıymet Camız kayboldu. Öğle saatlerinde kaldıkları çadırın yanından ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Kıymet'i bulmak için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2021
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Son dakika: Konya'da kaybolan 11 yaşındaki Kıymet Camız'dan haber alınamıyor

Olay, Beyşehir ilçesi Üstünler Mahallesi, Karaburun Plajı yakınlarında meydana geldi.

Antalya'nın ilçesinden Konya'nın Beyşehir ilçesine yaylacılık yapmaya gelen Camız ailesinin çocukları Kıymet Camız, bugün saat 11.00 sıralarında dedesi ile kaldığı çadırdan ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri ile AFAD ve vatandaşlar Kıymet'i aramaya başladı.

Kıymet'in bir dere kenarında görüldüğü ihbarını alan ekipler, o bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Havanın kararıncaya kadar süren arama çalışmalarında gece görüş ve termal kamera özelliği bulunan dronlar da kullanıldı.

Geç saatlere kadar yapılan aramalarda sonuç alamayan ekipler, çalışmalarıa sabah 06.00'da başlamak üzere sonlandırdı.

Kızı kaybolduğunda 'nda yaylada olduğunu belirten baba Mehmet Camız, "Ben Toroslar'da hayvanların yanındayken kızım kaybolmuş. Her yıl geldiğimiz bir yer. Kızım çok akıllıdır ve buraları bilir. Saat 15.00'de bir balıkçı kızımı görmüş. Kaçırıldı mı? bilemiyorum. İnşallah kızım sağ salim bulunur" dedi.

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