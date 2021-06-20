Bayrampaşa'daki feci kazadan şoke eden görüntüler! Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Bayrampaşa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkasında bulunan arkadaşı ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen motosikletlinin yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa Hal Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kavşağa doğru yönelen A.S. idaresindeki 34 DSY 860 plakalı otomobil ile F.T. yönetimindeki 34 DDZ 187 plakalı motosiklet çarpıştı.
Otomobilin çarpması sonucu savrulan motosikletteki sürücü F.T. olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan İ.Ş. ise yaralandı. Kazayı gören trafikteki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti.
Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobil sürücüsü A.S.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.
MOTOSİKLETLİNİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kaza mahallinde ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından motosiklet sürücüsü F.T.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen motosikletlinin yakınları sinir krizi geçirirken, bazıları ise gözyaşları içinde ekiplerin çalışmalarını izledi.
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