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SON DAKİKA: Bingöl’de 3.2 büyüklüğünde deprem | 2021 son depremler

Son dakika haberi... verilerine göre; Bingöl’ün Adaklı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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SON DAKİKA: Bingöl’de 3.2 büyüklüğünde deprem | 2021 son depremler

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 21.14 sıralarında Bingöl'ün Adaklı ilçesi merkez üssü olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 18 kilometre olarak bildirildi.

2021 SON DEPREMLER

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