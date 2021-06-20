Eski tip TC kimlik kartları için geri sayım | O tarihten itibaren...| Yeni TC kimlik kartı nasıl alınır? İşte süreç

Selçuklu çizgilerinden, Osmanlı motiflerine ve Cumhuriyetimizin modern çizgilerine sahip çıkılarak oluşturulan grafikler, banknot basımında kullanılan tekniklerle birleştirilerek Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına uygulanmıştır. Uluslararası kamuoyunda ülkemizin kabul görmüş rengi olan Turkuaz rengi tercih edilmiştir. Aynı zamanda cinsiyet ayrımına yer vermeden tüm kadın ve erkek vatandaşlarımız için aynı renk ve tasarım benimsenmiştir.

ÖZELLİKLERİ

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, dünyadaki teknolojik gelişmelere uygun olarak güvenli kimlik doğrulama alanında sayısız fayda sağlamakla birlikte yeni kullanım alanlarına açık bir mimaride tasarlanmış olup temaslı ve temassız yongaya sahiptir. Vatandaşlarımızın kimlik ve biyometrik verileri yüksek güvenlikle muhafaza edilmektedir.