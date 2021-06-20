2021 Kırkpınar güreşleri ne zaman? Bu yıl Kırkpınar güreşleri hangi tarihte yapılacak?
2021 Kırkpınar güreşleri ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2021 yılında yapılacak. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte gözler Türkiye Güreş Federasyonu takvimine çevrildi. İşte, 2021 Kırkpınar güreşleri ne zaman? Bu yıl Kırkpınar güreşleri hangi tarihte yapılacak?
2021 Kırkpınar güreşleri ne zaman? Bu yıl Kırkpınar güreşleri hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl gerçekleştirilemeyen Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Türkiye Güreş Federasyonu, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için de takvimi paylaştı. Duyurunun ardından Kırkpınar Güreşleri için sorgulamalar hızlandı. İşte, 2021 Kırkpınar güreşleri ne zaman? Bu yıl Kırkpınar güreşleri hangi tarihte yapılacak?
2021 KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN?
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bir hafta ertelendiği duyuruldu.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Kovid-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen ve 3-4-5 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyurulan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir hafta ertelendi." denildi.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın bugün bir araya gelerek değerlendirmede bulunduğu belirtilerek, "Görüşmenin ardından lisans problemi nedeniyle güreşlerin bir hafta sonraya yani 9-10-11 Temmuz tarihlerine ertelenmesi kararlaştırıldı. Güreşler bu tarihlerde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda seyircisiz olarak yapılacak." ifadelerine yer verildi.
GÜREŞ NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Güreş tarihteki en eski sporlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sporda uygulayıcılar, birbirine vurmadan rakiplerini alt etmek için çabalar. Güreş, zaman içerisinde değişmiş, stili ve formları değişim göstermiştir. En eski sporlar arasında olan güreş, dövüş sanatları arasında ele alınır.
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