2021 Kırkpınar güreşleri ne zaman? Bu yıl Kırkpınar güreşleri hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl gerçekleştirilemeyen Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Türkiye Güreş Federasyonu, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için de takvimi paylaştı. Duyurunun ardından Kırkpınar Güreşleri için sorgulamalar hızlandı. İşte, 2021 Kırkpınar güreşleri ne zaman? Bu yıl Kırkpınar güreşleri hangi tarihte yapılacak?

2021 KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bir hafta ertelendiği duyuruldu.