16 Haziran 2021, Çarşamba
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İstanbul Boğazı çamura bulandı

İstanbul'da etkili olan yağışlar sonrası Küçüksu ve Göksu derelerinden gelen çamurun boğazla buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye döndü. Suyun renginde yaşanan değişim ise havadan görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2021
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İstanbul Boğazı çamura bulandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası Küçüksu ve Göksu derelerinden gelen çamur boğaza aktı.

Çamurlu suyun akması boğazın masmavi renginin değişmesine sebep oldu. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi.






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