Bakan Koca paylaştı! İşte bir günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire

Elen, söz konusu paylaşımın da bu yorgunluk üzerine ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Merkez binada çalışıyordum, dün itibariyle bu polikliniğe görevlendirildim. Aşı çalışmalarındaki yorgunluğu belirten bir tweet paylaşmıştım. Çünkü dün burada aşırı derece aşıya rağbet vardı, bu bizi çok mutlu etti. Bunun yorgunluğuyla alakalı paylaşım yapmıştım. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın bunu fark edip alıntılaması beni ziyadesiyle mutlu etti. Emeklerimizin görülüyor olması çok güzel. Çünkü biz burada kocaman bir aileyiz. Hepimiz bu savaşın bitmesi için uğraşıyoruz dün de bu emeklerimin görülmüş olması beni çok çok mutlu etti."