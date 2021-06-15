İstanbul'u etkisi altına alan yağmur bulutları böyle geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından öğle saatlerinde İstanbul'da bir çok ilçede etkili olan sağanak yağış öncesi kentin üzeri kara bulutlarla kaplandı. Yağış öncesi gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ve yağmurun gelişi drone ile görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN