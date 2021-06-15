İstanbul'u etkisi altına alan yağmur bulutları böyle geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için uyarılarda bulunurken, megakentin bazı kesimlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'u etkisi altına alan yağmur bulutları drone ile görüntülendi.
İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı. Bulutların gökyüzünü kaplaması ve yağmurun gelişi drone ile görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından öğle saatlerinde İstanbul'da bir çok ilçede etkili olan sağanak yağış öncesi kentin üzeri kara bulutlarla kaplandı. Yağış öncesi gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ve yağmurun gelişi drone ile görüntülendi.
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