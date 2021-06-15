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İstanbul'u etkisi altına alan yağmur bulutları böyle geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, için uyarılarda bulunurken, megakentin bazı kesimlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'u etkisi altına alan yağmur bulutları drone ile görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
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İstanbul'u etkisi altına alan yağmur bulutları böyle geldi

'da öğle saatlerinde etkili olan yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı. Bulutların gökyüzünü kaplaması ve yağmurun gelişi drone ile görüntülendi.

uyarılarının ardından öğle saatlerinde İstanbul'da bir çok ilçede etkili olan sağanak yağış öncesi kentin üzeri kara bulutlarla kaplandı. Yağış öncesi gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ve yağmurun gelişi drone ile görüntülendi.

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