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10 dakika boyunca yağan dolu ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Son dakika haberi... ’te kısa süreli etkili olan yağış sonrası yollar dere yatağına döndü. 10 dakika boyunca sağanak şeklinde yağan yağmur vatandaşlara ve trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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10 dakika boyunca yağan dolu ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kenttin bazı bölgelerinde akşam saatlerinde aniden bastıran ve 10 dakika boyunca dolu yağışı ile birlikte etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmur sonrası kentin birçok bölgesinde yollarda ara sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. 'nın bir bölümünde oluşan su birikintisine giren araçların ise sürücüleri zorlandı.

Bazı araçlar ise arızalandı. Kurtuluş mahallesinde ise su dolan yollarda ise vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak yürüdü.

Metrekareye ortalama 10 kilogram yağış düşerken, belediye ekipleri su biriken yollarda tahliye ve temizleme çalışması başlattı.

10 dakika içerisinde yollar göle döndü 10 DAKİKA İÇERİSİNDE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

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