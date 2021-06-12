12 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da dolu ve sağanak yağmur etkili oldu

Son dakika: İstanbul'da dolu ve sağanak yağmur etkili oldu

Meteoroloji uyarmıştı! 'un bazı ilçelerinde dolu ve sağanak yağmur etkili oldu. Yollar kısa sürede göle dönerken seyir halindeki sürücüler ise zor anlar yaşadı. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
ABONE OL

Meteoloroji Genel Müdürlüğü 'a son dakika uyarısı yaptı.

Uyarıda, " ile çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

KUYUMCUKENT'İ SU BASTI

İstanbul'da etkili olan şiddetli dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 'de bulunan Kuyumcukent'in bazı bölümlerini su bastı.

İstanbul için yaptığı uyarının ardından beklenen yağmur ve dolu, Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece civarında etkili oldu.

Şiddetli dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada su baskını meydana geldi. Yağıştan etkilenen yerlerden biri de Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent oldu.

Alışveriş merkezinin fabrika ve atölyelerinin bulunduğu kısımda yer alan açık otopark ve çöp konteynerlerinin tutulduğu kapalı alanı su bastı.

Alışveriş merkezi görevlileri ellerine aldıkları kürek ve sopalarla tıkanan rögarları açmaya çalıştı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklı olarak sağanak yağış etkisini gösteriyor.

Kentte bir süredir devam eden sıcak ve güneşli hava, öğleden sonra yerini yağışa bıraktı. Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, kentin birçok noktasında hava kapandı, gök gürültülü sağanak başladı.

Trakya bölgesinden gelen yağışlı hava, , , , Bahçelievler, , , , ve 'da aralıklı olarak etkili oluyor.

Yağış bazı bölgelerde ise kendisini dolu olarak gösterdi.

Yenibosna'da kısa süreliğine dolu yağarken, bazı ilçelerde itfaiyeye su baskını ihbarı yapıldı. Bazı yollarda da yağışın etkisiyle su birikintisi oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tentelerin altına ve otobüs duraklarına sığındı.

Yağışın da etkisiyle TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB'nin yoğunluk haritasına göre, saat 14.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA