Son dakika: İstanbul'da dolu ve sağanak yağmur etkili oldu

KUYUMCUKENT'İ SU BASTI

İstanbul'da etkili olan şiddetli dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'in bazı bölümlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yaptığı uyarının ardından beklenen yağmur ve dolu, Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece civarında etkili oldu.