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İlkbahar yağışlarıyla ilgili flaş değerlendirme: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde azaldı Marmara ve Karadeniz'de arttı!

İlkbaharda yağış 'nde son 50 yılın en düşük seviyesine gerilerken, sadece ile bölgelerinde arttı. Öğretim Üyesi Prof. Dr. , "Mayıs ayında ülkenin büyük bir kısmında kuraklık arttı" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 15.06.2021
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İlkbahar yağışlarıyla ilgili flaş değerlendirme: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde azaldı Marmara ve Karadeniz'de arttı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar ilkbahar mevsimi (mart, nisan, mayıs) yağış ortalaması 168 milimetre olarak ölçüldü.

İlkbahar yağışlarıyla ilgili flaş değerlendirme: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde azaldı Marmara ve Karadeniz'de arttı!

Türkiye'de bu yılın ilkbaharında 131,1, geçen yılın ilkbahar mevsiminde 185,7 milimetre yağış düştü.

İlkbahar yağışlarıyla ilgili flaş değerlendirme: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde azaldı Marmara ve Karadeniz'de arttı!

Böylece Türkiye'de ilkbahar yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 22, geçen yılın aynı dönemine oranla da yüzde 29 azaldı.

İlkbahar yağışlarıyla ilgili flaş değerlendirme: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde azaldı Marmara ve Karadeniz'de arttı!

Bu ilkbaharda en fazla yağış 311 milimetre ile Düzce'de, en az yağış 59 milimetreyle Şanlıurfa'da kaydedildi.

İlkbahar yağışlarıyla ilgili flaş değerlendirme: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde azaldı Marmara ve Karadeniz'de arttı!

Yağış, Orta ve Batı Karadeniz, Giresun, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik çevreleri, Kırklareli'nin kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde normal değerlere göre yüzde 40'tan fazla arttı.

İlkbahar yağışlarıyla ilgili flaş değerlendirme: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde azaldı Marmara ve Karadeniz'de arttı!

Aydın, Burdur, Antalya, Niğde, Erzurum, Malatya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde ise yüzde 60'ları aşan düşüş kaydedildi. Burdur, Şanlıurfa ve Mardin son 50 yılın en düşük 2. ilkbahar yağışını alan iller olarak kayıtlara geçti. İlkbaharda Düzce, son 50 yılın en yüksek ilkbahar yağışını aldığı tespit edildi.

İlkbaharda yağışlar, Marmara ve Karadeniz Bölgesi haricindeki diğer bölgelerde azaldı.

İlkbahar yağışlarıyla ilgili flaş değerlendirme: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde azaldı Marmara ve Karadeniz'de arttı!

İlkbaharda normaline göre en fazla yağış azalması ise yüzde 54 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayıtlara geçti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilkbahar yağışları son 50 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Geçen yılla karşılaştırıldığında yağış en fazla Marmara ve Karadeniz bölgelerinde arttı.

İlkbahar yağışlarıyla ilgili flaş değerlendirme: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde azaldı Marmara ve Karadeniz'de arttı!

"HAZİRANDAN İTİBAREN ÜLKEMİZİN BÜYÜK BİR KISMINDA YAĞIŞ VAR"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şaylan, Türkiye'de ilkbahar mevsiminde yağışların azaldığını, sadece Marmara ve Karadeniz'de yağışın arttığını söyledi.

İlkbahar yağışlarıyla ilgili flaş değerlendirme: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde azaldı Marmara ve Karadeniz'de arttı!

Şaylan, "İlkbahar mevsiminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun iç kısımları, Ege'nin güney kısımları, Antalya ve onun iç kısımlarında kuraklık gözüktü. Mayıs ayında ülkenin büyük bir kısmında kuraklık arttı. Bu dönemde düşen yağışlar çok fazla değil.

İlkbahar yağışlarıyla ilgili flaş değerlendirme: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde azaldı Marmara ve Karadeniz'de arttı!

Yağışların az düşmesi özellikle bitkilerin gelişmeye başladığı, sulama suyu ihtiyaçlarını arttığı bu dönemde önemli. Haziran ayından itibaren ülkemizin büyük bir kısmında yağış var. Hatta bazı bölgelerde şiddetli yağışlar. Bazen bu şiddetli yağışlar fayda yerine zarar da getirebilir." diye konuştu.

İlkbahar yağışlarıyla ilgili flaş değerlendirme: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde azaldı Marmara ve Karadeniz'de arttı!

2021 ilkbaharında yağışın bölgelere dağılımı şöyle:

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