İlkbahar yağışlarıyla ilgili flaş değerlendirme: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde azaldı Marmara ve Karadeniz'de arttı!

Yağışların az düşmesi özellikle bitkilerin gelişmeye başladığı, sulama suyu ihtiyaçlarını arttığı bu dönemde önemli. Haziran ayından itibaren ülkemizin büyük bir kısmında yağış var. Hatta bazı bölgelerde şiddetli yağışlar. Bazen bu şiddetli yağışlar fayda yerine zarar da getirebilir." diye konuştu.